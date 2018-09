Eine Gruppe verlangte am U-Bahnhof Kottbusser Tor die Herausgabe einer Tasche. Anschließend wurden die beiden Männer geschlagen.

Berlin Zwei Männer in Kreuzberg mit Messer verletzt und beraubt

Berlin. Mit einem Messer und Schlägen ins Gesicht hat eine Gruppe junger Menschen zwei Männer in Kreuzberg verletzt und beraubt. Nach dem Vorfall am Sonntagabend ist ein 24-Jähriger zur stationären Behandlung im Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der junge Mann und sein 22 Jahre alter Bruder wurden demnach am U-Bahnhof Kottbusser Tor auf den Treppenstufen zu Ausgang Reichenberger Straße von der Gruppe zur Herausgabe einer Tasche genötigt. Nach einem Wortgefecht seien die Opfer erst ins Gesicht geschlagen und dann mit dem Messer verletzt worden. Der 22-Jährige erlitt eine Wunde am Hals. Die Täter flohen mit der Tasche nach Polizeiangaben unerkannt in Richtung Oranienplatz.

