Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Berlin. Männer in Kreuzberg verletzt und beraubt: Mit einem Messer und Schlägen ins Gesicht hat eine Gruppe junger Menschen zwei Männer in Kreuzberg verletzt und beraubt. Nach dem Vorfall am Sonntagabend ist ein 24-Jähriger zur stationären Behandlung im Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der junge Mann und sein 22-jähriger Begleiter wurden demnach am U-Bahnhof Kottbusser Tor von der Gruppe zur Herausgabe einer Tasche genötigt. Nach einem Wortgefecht seien die Opfer erst ins Gesicht geschlagen und dann mit dem Messer verletzt worden. Einer der beiden Männer erlitt eine Wunde am Hals. Die Täter flohen mit der Tasche nach Polizeiangaben unerkannt in Richtung Oranienplatz.

Baustelle

A 100: Von 22 bis 5 Uhr Sperrung Richtung Wedding zw. AS Schmargendorf/Konstanzer Str. und Jakob-Kaiser-Platz bzw. Heckerdamm. A 117: Von 5 Uhr bis 19. September 16 Uhr zw. Dreieck Treptow und dem Waltersdorfer Dreieck gesperrt. Bitte auf die A 113 ausweichen.

Kreuzberg: Die Schöneberger Brücke ist ab ca. 6 Uhr für eine Woche gesperrt.

Mitte: Auf der Otto-Braun-Straße ist ab 9 Uhr bis Anfang Oktober in Richtung Alexanderplatz hinter der Mollstraße nur ein Fahrstreifen frei.

Bus und Bahn

S-Bahn

S3, S5, S9: Bis 20./21. September, von 20 bis 1.30 Uhr, fahren S3 und S9 nicht zw. Friedrichstraße und Zoologischer Garten, der Linie S5 zw. Ostbahnhof und Westkreuz. Zwischen Alexanderplatz und Zoologischer Garten bitte die U2 nutzen, zw. Friedrichstraße und Nikolassee/Wannsee die S1. S2, S25: Von 22 bis ca. 1.30 Uhr nicht zwischen Nordbahnhof und Bornholmer Straße.

Wetter

Neben lockeren Wolkenfeldern scheint häufig die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken. Der Wind weht schwach aus Südwest. In der Nacht ist es meist nur gering bewölkt oder sternenklar.

