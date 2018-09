Ein Auto steht in Neukölln in Flammen

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

Berlin. Auto fängt plötzlich Feuer: Ein VW geriet während der Fahrt in Neukölln in Brand. Der Fahrer konnte das Auto in der Kopfstraße in einer Einfahrt abstellen und sich retten. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch auslaufendes Öl, welches in Brand geriet, beschädigt.

Brand in Schöneberg: In einem Wohnhaus brannten Möbel und ein Motorrad im vierten Obergeschoss. 30 Kräfte der Feuerwehr wurden eingesetzt, um den Brand zu löschen. Es wurde keiner verletzt, das teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

Dachstuhl entflammt: In der Karl-Liebknecht-Straße Ecke Waldstraße in Schulzendorf brannte ein Dachstuhl. Das Haus wird gerade saniert. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache ist bisher unklar.

Streit vor Möbelgeschäft: Am Sonntagmorgen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Männern in der Ollenhauer Straße in Reinickendorf. Dabei zerbrach die Schaufensterscheibe eines Möbelgeschäftes. Einige Beteiligte der Schlägerei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Bus und Bahn

S-Bahn

S2: Bis Montag, 1.30 Uhr zw. Blankenburg und Karow unterbrochen. Zwischen Pankow-Heinersdorf und Karow, SEV (ohne Halt in Blankenburg). S8: Bis Montag, 1.30 Uhr zwischen Blankenburg und Mühlenbeck-Mönchmühle unterbrochen, SEV zw. Pankow-Heinersdorf und Mühlenbeck-Mönchmühle, kein Halt in Blankenburg.

Bus und U-Bahn

Wegen des Berlin-Marathons werden die U-Bahn-Züge verlängert. Wegen der Straßensperrungen gelten Anpassungen bei Bus und Straßenbahn.

Staustellen

Behinderungen

Rosenthal: Von 14 bis 17 Uhr ist die Hauptstraße zw. Friedrich-Engels-Str. und Schönhauser Straße gesperrt. Steglitz: Die Albrechtstraße wird eingeengt. Bis Anfang November zwischen Presselstraße und Bismarckstraße jeweils nur ein Fahrstreifen.

Siemensstadt: Auf der Nonnendammallee ereignete sich eine Havarie. An der Kreuzung Rohrdamm ist bis Ende September stadteinwärts der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Wetter

Ein Hochdruckeinfluss sorgt in weiten Teilen Deutschlands für meist freundliches Wetter. Sonnenschein und Wolken wechseln sich ab, Regen ist die Ausnahme. Die Temperaturen erreichen Werte um 22 Grad. Der Wind weht schwach aus Südwest. Nachts kühlt sich die Luft auf 12 Grad ab.

