Am Sonnabendmorgen hat die Polizei in der Nähe der Pasewalker Straße ein Auto entdeckt, das in der Panke steckte.

Pkw in Fließgewässer Seltsamer Fund: Gestohlenes Auto in Panke gefahren

Berlin. Einen seltsamen Fund hat ein Radfahrer in Pankow gemacht. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte der Mann am Sonnabendmorgen in der Nähe der Pasewalker Straße ein Auto, das in der Panke steckte.

Den Angaben zufolge war die Beleuchtung des Wagens eingeschaltet, die Seitenscheiben heruntergelassen und die Türen geschlossen. Das Kennzeichen fehlte. Die Feuerwehr zog das Auto aus dem Fluss zurück auf den Weg. Nach Ermittlerangaben wurde der Wagen vom Gelände einer Autoverwertung in der Mühlenstraße gestohlen.

