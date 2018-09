Männer beklauen Seniorin und werden verhaftet

Die ältere Frau ließ die Männer in die Wohnung, als sie den Diebstahl bemerkte, hielt sie einen zufällig vorbeifahrenden Funkwagen an.

Berlin. In Niederschöneweide kam es am Freitagmittag zu einem Trickdiebstahl in einer Wohnung. Den bisherigen Ermittlungen zu Folge sprachen zwei Männer gegen 13 Uhr durch ein geöffnetes Fenster eine 82-jährige Bewohnerin einer Parterrewohnung in der Fennstraße an.

Sie sollen die Seniorin gefragt haben, ob sie etwas kaufen mag, woraufhin diese die Männer in den Hausflur ließ. Einer der Männer bat die Frau dann um einen Toilettengang.

Währenddessen nutzte sein mutmaßlicher Komplize die Gelegenheit und soll aus der Handtasche, die die 82-Jährige geöffnet über dem Unterarm trug, ihr Handy und ihre Geldbörse entwendet haben.

Seniorin hält Funkwagen auf Straße an

Anschließend verließ das Duo die Wohnung der Seniorin und flüchtete in Richtung Michael-Brückner-Straße. Nachdem sie den Verlust bemerkt hatte, verließ die Senioren ihre Wohnung im Rollstuhl, wollte den mutmaßlichen Trickdieben hinterher und hielt einen zufällig vorbeikommenden Funkwagen an.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme suchten die eingesetzten Kräfte mit der Frau die Sparkasse in der Nähe auf. In diesem Moment verließen zwei Männer die Filiale, die die Seniorin als die beiden Tatverdächtigen wiedererkannte.

Das Duo wurde von den Polizisten vorläufig festgenommen. Bei einem Festgenommenen im Alter von 38 Jahren fanden die Beamten das Mobiltelefon und die Geldbörse der 82-Jährigen. Er und sein 31-jähriger Begleiter wurden zur Gefangensammelstelle gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlungen dem Fachkommissariat für Trickdiebstahl beim Landeskriminalamt Berlin übergeben.

