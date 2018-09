Polizeieinsatz Verfolgungsjagd: Polizei stoppt Raser an Museumsinsel

Berlin. Der Fahrer eines Mercedes lieferte sich gegen 2 Uhr in der Nacht von Freitag auf Sonnabend eine wilde Verfolgungsjagd durch Berlin Mitte.

Beamter rettet sich mit Sprung zur Seite

Ein Einsatzwagen der Polizei wollte den Fahrer des Mercedes an einer roten Ampel in der Prenzlauer Allee kontrollieren, doch der gab plötzlich Vollgas. In der Dircksenstraße konnte sich ein Beamter, der gerade mit einer Unfallaufnahme beschäftigt war, nur durch einen Sprung zur Seite retten.

Fahrer ist geflohen

Der Fahrer floh über mehrere rote Ampeln. Erst an der Museumsinsel am Dom, Höhe Bodestraße, gelang es, den Mercedes zu stoppen. Der Fahrer sprang aus dem Auto und soll zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen sein.

Insassen wurden festgenommen

Drei Insassen, zwei Männer und eine Frau, wurden vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug soll auf die Beifahrerin zugelassen sein. Die Frau machte aber keine Angaben, wer den Mercedes gelenkt haben soll.

