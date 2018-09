Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Berlin. Laternen wurden beklebt: Gegen 0.00 Uhr begannen in der Kiefholstraße Ecke Bouchéstraße eine größere Gruppe Laternen mit roter Folie zu bekleben. Zuerst wurde die Polizei auch an diese Adresse alarmiert. Die zur Amtshilfe eintreffende Feuerwehr teilte den Beamten dann mit, dass sie auf der Anfahrt zur Einsatzstelle diese Gruppe gesehen hat, sie würden mit einer Leiter auf der Modersohnbrücke mit der Aktion weitermachen. Sofort eilten die Polizisten zur genannten Brücke.

Beim Eintreffen wollten sich einige Menschen aus der Gruppe entfernen, wurden aber von der Polizei festgehalten. Die Leiter und Folien haben die Beamten gesichert. Die Leute waren teils stark alkoholisiert und pöbelten die Polizisten an. Von allen angetroffenen Personen wurden die Personalien festgestellt. Die Teilnehmer waren sich zu keinem Zeitpunkt einer Schuld bewusst und verurteilten die Festsetzung. Insgesamt wurden über acht Laternen von der Kiefholzstraße bis hin zur Modersohnbrücke abgeklebt. Die Hintergründe sind unklar.

Die Feuerwehr entfernte die Folien auf der rund 1100 Meter langen "Einsatzstelle". Ob eine Straftat vorliegt, muss nun ermittelt werden. Auch Kleinkinder waren in Begleitung der Erwachsenen.

Auto im Gleisbett: Gegen 0.40 Uhr geriet eine Frau mit ihrer Beifahrerin in Höhe der Otto-Marquardt-Straße auf der Hohenschönhauser Straße ins Gleisbett der Straßenbahn. Das Auto fuhr geradewegs von der befestigten Straße ins Gleis. Eigene Befreiungsversuche mit den Fußmatten aus dem Auto blieben erfolglos. Die Feuerwehr zog das Auto aus dem Gleisbett.

Brand in Schöneberg: In der Akazienstraße brannte es in einem Keller eines Wohngebäudes. Durch den Brand einer Gastherme kam es zur Verrauchung des Kellers. 24 Kräfte waren eine Stunde im Einsatz.

Verfolgungsjagd in Mitte: Gegen zwei Uhr lieferte sich der Fahrer eines Mercedes eine wilde Verfolgungsjagd durch Mitte. Ein Einsatzwagen der Polizei wollte den Fahrer des Mercedes an einer roten Ampel in der Prenzlauer Allee kontrollieren, doch der gab plötzlich Vollgas. In der Dircksenstraße konnte sich ein Beamter, der gerade mit einer Unfallaufnahme beschäftigt war, nur durch einen Sprung zur Seite retten. Der Fahrer floh über mehrere rote Ampeln. Erst an der Museumsinsel am Dom, Höhe Bodestraße, gelang es, den Mercedes zu stoppen. Der Fahrer sprang aus dem Auto und soll zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen sein. Drei Insassen, zwei Männer und eine Frau, wurden vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug (wohl ein Firmenwagen) ist offensichtlich auf die Beifahrerin zugelassen. Die Frau machte aber keine Angaben, wer den Mercedes gelenkt haben soll.

Verletzter Mann auf Bahnsteig: Gegen 2.50 Uhr wurde ein verletzter Mann auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Storkower Straße gefunden. Ein Notarzt und Rettungssanitäter versorgten den Verletzten und transportierten ihn in ein Krankenhaus. Nach ersten Angaben soll es sich um eine Körperverletzung handeln. Der oder die Täter sind offenbar flüchtig. Die Bundespolizei und auch Landespolizei ermittelt nun zu dem Vorfall.

Brand in Haselhorst: In den frühen Morgenstunden brannte es auf einem Balkon in der Olga-Tschechowa-Straße. 26 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren zwei Stunden im Einsatz und konnten eine Brandausbreitung in die Wohnung verhindern. Eine Person kam verletzt ins Krankenhaus.

Auto in Wasser: In Französisch Buchholz ist ein Pkw in die Panke gefahren. Beim Eintreffen befand sich keine Person mehr im Pkw. 24 Einsatzkräfte waren mit der Rüstgruppe im Einsatz. Das Fahrzeug wurde von der Berliner Feuerwehr geborgen und der Polizei übergeben.

Fahrerflucht nach Unfall mit Fußgänger in Zossen: Ein Mann hat in Zossen (Landkreis Teltow-Fläming) Fahrerflucht begangen, nachdem er einen Passanten überfahren und schwer verletzt hatte. In der Nacht zu Samstag habe der Fahrer mit seinem Kleintransporter den Fußgänger erfasst, als dieser die Straße überquerte, teilte das Lagezentrum Brandenburg mit. Der Mann flüchtete daraufhin mit seinem Wagen, stellte sich aber kurz nach Mitternacht in Lübben (Landkreis Dahme-Spreewald). Das schwer verletzte Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Berliner Unfallklinik geflogen. Zur Unfallursache konnte sich die Polizei noch nicht äußern.

Bus und Bahn

Tram

M5: Von 5.20 Uhr bis Montagmorgen, 3.50 Uhr Linie zw. Freienwalder Str. und Zingster Str. unterbrochen. Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

M17: Zeitgleich ist auch diese Linie zwischen Rhinstr. /Gärtnerstraße und Falkenberg unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Staustellen

Baustelle

Charlottenburg: Die Preußenallee ist für ein Straßenfest ab 5 Uhr zwischen Marathonallee und Westendallee bis Sonntagabend gesperrt.

Mitte: Ca. 12.30 Uhr beginnt auf der Museumsinsel eine Demonstration. Der Zug führt über Friedrichsbrücke, Monbijou-Park, Oranienburger Straße, Hackescher Markt, Rosenthaler Straße, Neue Schönhauser Straße, Münzstraße und Rosa-Luxemburg-Straße zum Rosa-Luxemburg-Platz.

Neukölln: Eine Demonstration beginnt um ca. 13 Uhr am Weigandufer. Der Zug führt über Wildenbruchstraße, Weserstraße, Weichselstraße und Karl-Marx-Straße zum Rathaus Neukölln.

Moabit: Auf der Invalidenstraße sind zwischen Clara-Jaschke-Straße und Tiergartentunnel nur zwei Spuren in Richtung Mitte frei. Das Linksabbiegen in die Minna-Cauer-Straße ist nicht möglich.

Wittenau: Auf der Hermsdorfer Straße ist voraussichtlich bis 12.10. zwischen Alt-Wittenau und Blomberger Weg in beiden Richtungen abwechselnd nur eine freie Spur. Der Verkehr wird durch eine provisorische Ampelanlage geregelt.

Wetter

Ein Tief über Skandinavien sorgt im Norden Mitteleuropas für wechselhaftes Wetter. Die Sonne wechselt sich mit einigen, zum Teil auch dichten Wolkenfeldern ab, Regenschauer entwickeln sich aber nur ganz vereinzelt. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 19 und 21 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. In der Nacht kühlt sich die Luft auf 12 bis 10 Grad ab.

