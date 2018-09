Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Polizei vermutet Brandstiftung in Hellersdorf: Erneut hat in Berlin ein Auto gebrannt. Das Feuer sei in der Nacht zu Freitag in der Eisenacher Straße in Hellersdorf ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Man gehe davon aus, dass das Auto mutwillig angezündet worden sei. Es wurden keine Menschen verletzt.

Ausgebranntes Auton in der Mollstraße

Foto: Peise

Bereits am Donnerstag waren vier Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. In der Reinickendorfer Auguste-Victoria-Allee brannten zwei Autos und ein Transporter vollständig aus, in Wilmersdorf war ein Lieferwagen betroffen. Auch in diesen Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

PKW gerät in Mitte ins Gleisbett: Eine Frau ist mit ihrem PKW auf der Mollstrasse ins Gleisbett der Straßenbahn geraten und knapp 200 Meter durchgefahren, erst an einer Haltestelle blieb sie stecken. Die Feuerwehr zog den PKW wieder auf die Straße.

Ein Auto gerät ins Gleisbett der Straßenbahn

Foto: Peise

Bus und Bahn

S-Bahn

S8: Von 22 Uhr bis Montagmorgen, ca. 1.30 Uhr ist die Linie zwischen Blankenburg und Mühlenbeck-Mönchmühle unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse zwischen Pankow-Heinersdorf und Mühlenbeck-Mönchmühle ohne Halt in Blankenburg. Bitte zwischen der S8 und dem Busersatzverkehr bereits in Pankow-Heinersdorf umsteigen.

Staustellen

Baustelle

Mitte und Tiergarten: Demonstrationsbeginn um ca. 13 Uhr auf dem Potsdamer Platz. Die Gruppe zieht über Potsdamer Straße und Reichpietschufer zur Stauffenbergstraße.

Tiergarten: Neben der Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Ebertstraße kommen folgende Sperrungen hinzu: Ab 4 Uhr Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße und ab 18 Uhr Sperrung des Bereichs zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag Friedrichshain: Demonstrationsbeginn auf dem Franz-Mehring-Platz um ca. 16 Uhr. Der Zug führt über Straße der Pariser Kommune, Stralauer Platz, An der Schillingbrücke, Andreas-straße, Holzmarktstraße und Langestraße bis zum Hermann-Stöhr-Platz.

Wetter

Ein Tiefdruckeinfluss bringt zahlreiche Wolkenfelder zu uns. Die Sonne wechselt sich mit zum Teil dichten Wolken ab. Es bleibt dabei aber tagsüber weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen Werte um 21 Grad. Der Wind weht schwach aus West. Nachts kühlt sich die Luft bis 12 Grad ab. Am Sonnabend scheint mal die Sonne, mal überwiegen die Wolken. Nur vereinzelt fallen Regentropfen.

