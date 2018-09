Brand in Neuköllner Hochaus: Großeinsatz der Feuerwehr

Berlin. Bei einem Brand in in Neukölln sind mindestens sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer am Mittwochabend in einem Hochhaus in der Dieselstraße ausgebrochen. Die Einsatzkräfte waren um 21.11 Uhr alarmiert worden.

Die Feuerwehr rückte mit rund 75 Einsatzkräften an. Nach ersten Informationen hatten zunächst Gegenstände vor einer Wohnung gebrannt. Die Flammen sollen sich dann weiter ausgebreitet haben. Unter den Verletzten sind auch mehrere Kinder. Drei Personen hatten sich in einen Fahrstuhl geflüchtet, wo sie von den Einsatzkräften gerettet wurden.

#Brand in #Dieselstraße in #Neukölln

Aktuell gibt es mehrere Verletzte durch den Brand in einem #Hochhaus. Wir sind mit ca. 75 Kräften im Einsatz zum #Retten, Versorgen der Verletzten und natürlich zur #Brandbekämpfung.

