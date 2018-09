An dem Unfall in Pankow war ein Auto eines Carsharing-Dienstes beteiligt

Carsharing-Fahrzeug Schwerer Unfall nach Wendemanöver in Treptow

Berlin. An der Baumschulenstraße im Bezirk Treptow-Köpenick hat es am Mittwochabend einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Ein Auto krachte in ein anderes Fahrzeug, das gerade wendete. Bei einem der beteiligten Autos handelt es sich um den Wagen eines Carsharing-Unternehmens. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

( BM )