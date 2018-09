Emser Straße Brennender Motorroller gefährdet Wohnhaus in Neukölln

Gegen 0.50 Uhr wurde die Feuerwehr am Mittwochmorgen zu einem Brand zur Emser Straße nach Neukölln alarmiert. Dort stand ein Motorroller unter einem Balkon in Flammen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die in zwei Wohnungen zog. Die Feuerwehr bekam den Brand rasch unter Kontrolle. Mieter des Hauses konnten sich selbst ins Freie retten.

Zwei Personen wurden von der Feuerwehr untersucht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

( BM/seg )