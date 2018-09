Neunjähriges Mädchen läuft in Mitte vor Auto

Berlin. Ein neunjähriges Mädchen ist in Mitte von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Mädchen sei am Montagnachmittag in der Habersaathstraße zwischen parkenden Autos heraus auf die Fahrbahn vor das Auto eines 19-Jährigen gelaufen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Der Mann habe noch stark gebremst, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer stand unter Schock.

( BM )