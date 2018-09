Schwerer Unfall nach Verfolgungsjagd in Treptow-Köpenick

Köpenick. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Montagabend An der Wuhlheide gekommen. Nach ersten Berichten wollte die Polizei den Fahrer eines Audi kontrollieren. Doch dieser flüchtete und verursachte dabei an der Wendenschloßstraße mehrere Unfälle, rammte auch einen Polizeiwagen. An der Wuhlheide prallte er schließlich gegen eine Laterne. Der Pkw verlor dabei einen Reifen und rollte auf der Felge weiter. Der Fahrer wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Zur Unterstützung der Verfolgung hatte die Polizei einen Hubschrauber angefordert.

( BM )