Schuss am Tempelhofer Feld: Mann verletzt

Einsatzkräfte am späten Sonntagnachmittag am Tempelhofer Feld

Am Nachmittag ist ein Mann durch einen Schuss am Tempelhofer Feld verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Berlin. Ein Mann ist am Sonntagnachmittag am Rande des Tempelhofer Feldes in Neukölln durch einen Schuss verletzt worden. Er sei auf den Weg ins Krankenhaus, teilte die Berliner Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Beamte der Berliner Polizei konnten nach eigenen Angaben einen Tatverdächtigen festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schussabgabe erfolgte gegen 17.40 Uhr, sagte ein Polizeisprecher.

Am Rande vom #TempelhoferFeld wurde ein Mann am späten Nachmittag durch Schussabgabe verletzt. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus.

Kolleg. haben einen Verdächtigen festgenommen unsere Kripo ermittelt.#Neukoelln

^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 9, 2018

Nähere Informationen zu den Hintergründen der Schussabgabe und der Identität der Beteiligten lagen der Polizei zunächst nicht vor.

Der Bereich des Tempelhofer Felds wurde von der Polizei abgesperrt. 50 bis 60 Einsatzkräfte befinden sich am frühen Abend vor Ort.

( BM/ad )