Vorerst keine Räumung von besetztem Haus in Kreuzberg

Berlin. Vorerst wird das besetzte Haus an der Großbeerenstraße 17a in Berlin-Kreuzberg nicht geräumt. Der Eigentümer habe mit den Aktivisten, die am Sonnabend Wohnungen in dem seit Jahren leerstehenden Haus besetzt hatten, eine Vereinbarung geschlossen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als sogenannte Hausprojektgruppe protestierten sie angesichts der Wohnungsnot in Berlin mit ständig steigenden Mieten gegen Leerstand.

„Die polizeilichen Maßnahmen wurden gestern gegen 20 Uhr beendet“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Wie viele Personen sich derzeit in dem Haus aufhalten, sei nicht bekannt. Laut Polizeiangaben kamen am Sonnabend zwischen 50 und 60 Personen vor dem Haus zusammen. Da die Versammlung nicht angemeldet war, wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.

Unterstützung von der Grünen-Abgeordneten Katrin Schmidberger

Unterstützung erhielten die Aktivisten unter anderem von der Grünen-Abgeordneten Katrin Schmidberger. Sie handelte am Sonnabend einen Zwischennutzungsvertrag aus, der fünf Personen erlaubt, in einer Wohnung zu bleiben, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind. Diese würden nächste Woche beginnen. „Wir hoffen, bald gemeinsam eine nachhaltige und soziale Lösung für die Nutzung des Hauses zu finden“, erklärte Schmidberger am Sonntag.

Die Polizei ermittelt nicht wegen Hausfriedensbruch. „Das kann sich jederzeit ändern, wenn sich der Eigentümer bei uns meldet“, so die Sprecherin der Polizei. Das Haus gehört nach Angaben der Aktivisten der „Aachener Siedlungs-und Wohnungsgesellschaft mbh“.

In einem bei Twitter veröffentlichten Schreiben fordert die Projektgruppe, dass ihnen der Eigentümer den Wohnraum überträgt. Das Haus biete „Möglichkeiten für ein Zusammenwohnen nach dem Prinzip gegenseitiger und solidarischer Unterstützung, auch im Alter“. In einem Gewerberaum solle in Zusammenarbeit mit dem Stadtteil ein „nachbarschaftliches soziales Projekt“ entstehen. Über die Pläne werde in einer öffentlichen Stadtteilversammlung entschieden.

Die Grünen-Abgeordnete hatte zuvor schon öffentlich Verständnis für Besetzungen gezeigt. „Wenn es um Spekulation bei Leerstand geht, sind sie ein legitimes Mittel“, so Schmidberger.

