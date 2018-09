Radfahrer gerät in Tramschiene und wird von Lkw überrollt

Der 54-Jährige war an der Kastanienallee in Prenzlauer Berg unterwegs, als er stürzte und mit dem Kopf gegen das Rad eines Lkw knallte.

Berlin. In Prenzlauer Berg hat es am Sonnabendabend einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Radfahrer war gegen 20.15 Uhr auf der Kastanienallee in Richtung Schönhauser Allee unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit dem Rad in eine Straßenbahnschiene und kam zu Fall.

Beim Sturz knallte der Mann mit dem Kopf gegen das Rad eines entgegenkommenden Lasters und wurde im Anschluss überrollt. Der Radfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Kastanienallee war bis Mitternacht gesperrt.

( BM )