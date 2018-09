Erst Messerstich, dann Prügelei am Alexanderplatz

Berlin. Bei Streitigkeiten am Fernsehturm in Mitte ist ein Mann am Sonnabendabend gegen 22 Uhr mit einem Messer am Arm verletzt worden. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Gemüter waren nach ersten Informationen aber offenbar so erhitzt, dass auch dem Verletzten vorübergehend Handfesseln angelegt werden mussten.

Als die Polizisten noch dabei waren, den Sachverhalt zu klären, kam es einige Meter weiter zur nächsten Rangelei. Dabei sollen nach ersten Informationen zunächst mehrere Frauen aufeinander losgegangen sein und sich an den Haaren gezogen haben. Kurz darauf mischten sich mehrere Männer ein. Die Beamten hatten alle Hände voll zu tun, die Streitenden zu trennen. Auch Reizgas soll eingesetzt worden sein. Warum es zu dem Streit kam, ist noch unklar.

( BM )