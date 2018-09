Der Einsatz dauerte am Donnerstag noch an

Den Tatverdächtigen wird schwerer Bandendiebstahl zur Last gelegt. Am Donnerstag vollstreckten die Beamten 22 Durchsuchungsbeschlüsse.

Berlin. Die Berliner Polizei geht am Donnerstag gegen eine Einbrecherbande vor. Die Beamten vollstrecken seit dem Vormittag 22 Durchsuchungsbeschlüsse, vor allem in Südwesten Berlins. Das sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Insgesamt seien 13 Personen tatverdächtig. Den Tatverdächtigen wird schwerer Bandendiebstahl zur Last gelegt. Bei ihren Einbrüchen sollen die Tatverdächtigen gestohlene Autos mit gestohlenen Kennzeichen verwendet haben. Der Einsatz dauerte am Donnerstag noch an.

( BM )