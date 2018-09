Die Beamten fanden die leblose 42-Jährige in einer Wohnung am Hagenower Ring. Noch ist unklar, wie die Frau zu Tode kam.

Ermittlungen Tote Frau in Wohnung in Neu-Hohenschönhausen aufgefunden

Berlin. Wie ein Polizei auf Anfrage der Berliner Morgenpost mitteilte, sei eine Funkstreife am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.45 Uhr in die Wohnung am Hagenower Ring in Neu-Hohenschönhausen alarmiert worden. Die Beamten fanden die Frau dort tot auf.

Die Kriminaltechnik sicherte am Morgen Spuren. Die Todesumstände seien noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache geben.

( BM )