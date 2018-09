An der Okerstraße in Neukölln brannte ein Auto mit türkischer Flagge auf dem Kofferraum. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Brandstiftung Auto mit türkischer Flagge in Neukölln angezündet

Berlin. Unbekannte Täter haben ein Auto in Neukölln angezündet - die Polizei geht von Brandstiftung mit politischem Hintergrund aus. Ein Anwohner hatte in der Okerstraße in der Nacht zu Donnerstag Flammen bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Kofferraum des Wagens war eine Flagge der Türkei aufgeklebt.

Auf dem Gehweg neben dem Fahrzeug entdeckten die Einsatzkräfte schließlich einen Schriftzug mit Bezug zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Rettungskräfte konnten das Feuer löschen. Der Innenraum des Autos brannte jedoch vollständig aus. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

