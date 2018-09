Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Feuer in JVA Moabit - Flammen schnell gelöscht: In einer Zelle der JVA Moabit in Berlin ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr leitete Rauchgase aus dem Gebäude ab. „Verletzte gab es nicht“, sagte ein Polizeisprecher. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

Motorrad kracht gegen Baum - Biker stirbt nahe Wildau: Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Wildau (Dahme-Spreewald) tödlich verletzt worden. „Der Mann kam mit seiner Maschine am Mittwochabend von der Straße ab und prallte gegen einen Baum“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Donnerstagmorgen in Potsdam. Der schwer verletzte Biker starb kurz darauf.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehr

S25: In der Zeit von 22 bis 1.30 Uhr kein Zugverkehr zwischen Nordbahnhof und Bornholmer Straße. Fahrgäste nutzen bitte zwischen Nordbahnhof und Bornholmer Straße die Linie S2.

Staustellen

Tiergarten und Moabit: Im Tunnel Tiergarten-Spreebogen werden nächtliche Wartungsarbeiten durchgeführt. Zwischen 21 und 5 Uhr ist der Tunnel in Richtung Invalidenstr./Heidestr. gesperrt.

Friedrichshain/Alt-Treptow: Der stadteinwärtige Verkehr auf der Elsenbrücke wird auf die Gegenrichtung geführt. Beide Fahrtrichtungen verfügen bis auf weiteres über jeweils zwei Fahrstreifen. In den Verkehrsspitzenzeiten ist mit Stau zu rechnen.

Mitte: Auf der Karl-Marx-Allee gab es eine Gashavarie. Stadteinwärts stehen in Höhe Berolinastraße für etwa zwei Wochen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Pankow: Auf der Prenzlauer Promenade werden Straßenschäden beseitigt. Stadtauswärts ist in Höhe Tiniusstraße nur ein Fahrstreifen frei. Außerdem wird stadteinwärts in Höhe Elsa-Brändström-Str. gebaut. Auch hier steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten dauern für beide Baustellen bis Freitag an. Im Berufsverkehr muss auch hier mit Behinderungen gerechnet werden.

Marzahn: Auf der Havemannstr. gibt es Gleisbauarbeiten. In Höhe Schorfheidestr. ist für circa einen Monat eine Baustellenampel eingerichtet.

Wetter

Der Tag beginnt gebietsweise mit Nebel- oder Hochnebelfeldern. Im Laufe des Tages kommt dann aber immer häufiger die Sonne zum Vorschein, und es bleibt überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 26 Grad. Der Wind weht schwach aus Ost. In der Nacht zu Freitag kühlt sich die Luft auf 16 bis 13 Grad ab. Am Freitag überwiegen oft dichte Wolken, und örtlich gehen zum Teil kräftige Regengüsse nieder. Vereinzelt entladen sich auch Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 24 Grad.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

( mim )