Berauschende Schokoriegel - Dealer festgenommen

Berlin. Schokoriegel mit gefährlichen Nebenwirkungen haben Polizisten am Dienstag in einem „Headshop“ in Gesundbrunnen beschlagnahmt. Die Ermittler hatten Hinweise bekommen, dass ein 22-Jähriger in dem Laden mit berauschender Schokolade handeln soll und das Geschäft am Nachmittag durchsucht.

Die Beamten stellten „eine beachtliche Menge“ Betäubungsmittel sowie Mobiltelefone und Bargeld sicher. Zwei minderjährige Brüder, die dem 22-Jährigen geholfen haben sollen, wurden nach dem Einsatz von ihrer Mutter abgeholt.

Der 22-Jährige wurde festgenommen, seine Wohnung ebenfalls durchsucht. Wie die Polizei via Twitter und Facebook mitteilte, soll die Schokolade unter anderem Psilocybin enthalten, eine berauschende Substanz, die in psychoaktiven Pilzen, sogenannten „Magic Mushrooms“ vorkommt.

Schluss mit Schokolade: Unsere Kolleg. beschlagnahmten betäubungsmittelhaltige Schokolade in einem "Headshop" in #Gesundbrunnen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen; seine Kunden von uns auf #Diät gesetzt.

^tsm pic.twitter.com/7Vc7t10sbp — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 5, 2018

