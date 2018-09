Ein Golf prallte in der Nacht an der Buschkrugallee mit voller Wucht gegen das Heck eines Lasters. Der Wagen ist nun ein Totalschaden.

Schwerer Unfall Golf kracht in Neukölln auf Laster-Anhänger

Berlin. Schwerer Unfall in der Nacht zu Mittwoch an der Autobahn-Abfahrt Buschkrugallee in Neukölln. Gegen 0.15 Uhr prallte ein Golf aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Lkw-Anhänger. Die Front des Golfs wurde bei dem Crash komplett zertrümmert.

Der Laster war gerade im Begriff, von der A100 über die Abfahrt Buschkrugallee nach links in die Karl-Marx-Straße einzubiegen, als es zu dem Unfall kam. Informationen über mögliche Verletzte liegen derzeit noch nicht vor.

( BM )