Die Polizei in Berlin (Archiv)

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Carsharing-Auto erfasst Radfahrer und verletzt ihn schwer: An der Ecke Wichertstraße und Stahlheimer Straße in Prenzlauer Berg hat ein Carsharing-Auto in der Nacht zu Mittwoch einen Radfahrer erfasst. Dieser wurde nach ersten Informationen von vor Ort bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Staustellen

S25: In den beiden folgenden Nächten kommt es von 22 bis 1.30 Uhr zu folgenden Fahrplanänderungen: Zwischen Tegel und Hennigsdorf ist die Linie unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Zwischen Teltow Stadt und Tegel fahren die Züge circa 10 Minuten früher.

Tiergarten und Moabit: Im Tunnel Tiergarten-Spreebogen werden nächtliche Wartungsarbeiten durchgeführt. Zwischen 21 und 5 Uhr ist der Tunnel in Richtung Invalidenstraße/Heidestraße gesperrt.

Friedrichshain: Ab circa 18 Uhr ist aufgrund eines Konzerts in der Mercedes-Benz Arena (Beginn 20 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee zu erwarten.

Prenzlauer Berg: Circa 8.30 Uhr beginnen Kanalarbeiten auf der Danziger Straße in Höhe der Kreuzung Knaackstraße/Lychener Straße. Bis Mitte September ist in jeder Richtung ein Fahrstreifen gesperrt.

Kaulsdorf: Die Kaulsdorfer Str. ist in beiden Richtungen zw. Deutschhofer Allee und Feuersteiner Str. gesperrt. Bis voraussichtlich Mitte September wird die Fahrbahn instand gesetzt. Der Fuß- und Radverkehr ist nicht betroffen.

Steglitz: Auf dem Steglitzer Damm Richtung Attilastraße gibt es Bauarbeiten an der Fahrbahn. Bis Ende September steht vor der Halskestraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Wetter

Nach Auflösung von Nebel oder Hochnebel wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken. Der Wind weht schwach aus Nordost. Morgen bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. Es wird bis zu 26 Grad warm. Am Freitag verschwindet die Sonne häufig hinter Wolken, die örtlich Schauer bringen. Vereinzelt entladen sich auch Gewitter. Dann bei bis zu 27 Grad.

( mim )