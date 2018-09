Der Unfall ereignete sich an der Ecke Wichertstraße und Stahlheimer Straße in Prenzlauer Berg.

An der Ecke Wichertstraße und Stahlheimer Straße in Prenzlauer Berg hat ein Carsharing-Auto in der Nacht zu Mittwoch einen Radfahrer erfasst. Dieser wurde nach ersten Informationen von vor Ort bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Mehr zum Thema:

Carsharing-Auto landet in Baugrube

Friedrichshain: Erneuter Unfall mit Carsharing-Auto

Unfallserie mit Carsharing-Autos in Berlin reißt nicht ab