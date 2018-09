Treptow-Köpenick Transporter geht in Adlershof in Flammen auf

Berlin. Ein Kleintransporter ist in Adlershof in Flammen aufgegangen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, hatte das Fahrzeug in der Nacht zu Dienstag in der James-Franck-Straße/Ecke Hermann-Dorner-Allee aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Alarmierte Rettungskräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Der Kleintransporter brannte jedoch vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

( BM/dpa )