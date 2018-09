Frau belästigt? Streit in Neukölln endet mit zwei Verletzten

Am Montagabend eskalierte ein Streit zwischen mehreren Personen am Rathaus Neukölln. Zuvor war offenbar eine Frau belästigt worden.

Berlin. Bei einer heftigen Auseinandersetzung am Rathaus Neukölln sind am Montagabend gegen 19.30 Uhr mindestens zwei Personen durch Stichwaffen verletzt worden. Nach ersten Informationen erlitt ein Mann Stichverletzungen am Oberschenkel und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Mann wurde am Bein verletzt, verzichtete aber auf eine Behandlung im Krankenhaus. Er wurde vor Ort versorgt.

Der Streit begann nach ersten Informationen, als eine Frau aus einer Personengruppe heraus belästigt wurde. Mehrere Männer sollen dann mit Stichwerkzeugen und Flaschen aufeinander losgegangen sein, bis die Polizei die erhitzten Gemüter beruhigen konnte.

Am Ort des Geschehens versammelten sich binnen kürzester Zeit unzählige Gaffer, um zu filmen und zu fotografieren.

( BM )