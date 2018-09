In Friedrichshain hatte sich ein Waschbär in 40 Metern Höhe in einem Baukran versteckt. Weil er knurrte, musste die Polizei anrücken.

Einsatz in Friedrichshain

Einsatz in Friedrichshain Knurrender Waschbär von Baukran befreit

Berlin. Ungebetener Baustellengast in Friedrichshain: Ein Waschbär hatte es sich am Freitag in einem Führerhaus eines Baukrans gemütlich gemacht und jede Person angefaucht, die ihm zu nahe kam.

Wie die Polizei am Montag über Facebook mitteilte, wurde ein Kranführer in 40 Metern Höhe früh morgens knurrend von dem Waschbären begrüßt. Bei der Berliner Polizei ging daraufhin folgende Nachricht ein: "Bedrohung in der Rigaer Straße." Die Kollegen auf Streife wurden anschließend von der Leitstelle über den tierischen Kranbesucher informiert: "Passend zum Schichtbeginn auf der Baustelle wartet ein hundsgroßer Waschbär im Führerhaus eines Baukrans und knurrt aggressiv."

Die Beamten rückten infolgedessen mit einer Schlinge und einer Decke bewaffnet an besagter Gefahrenstelle an und versuchten gemeinsam mit dem Kranführer, das Tier zu bewältigen.

Der Waschbär wurde in einer Transportbox vom Kran heruntergelassen

Foto: Polizei Berlin

Gesagt, getan. In einer Transportbox konnte der Waschbär wenig später vom Kran herabgelassen werden. Die Polizei setzte ihn anschließend wieder ins Freie.

Das Tier wurde anschließend ins Freie gelassen

Foto: Polizei Berlin

( jhe )