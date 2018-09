Der Lkw steht an der Unfallstelle nahe der Oberbaumbrücke

Berlin-Friedrichshain Lkw erfasst Radfahrerin beim Abbiegen an der Oberbaumbrücke

Ein Lkw hat am Montagvormittag eine Radfahrerin an der Oberbaumbrücke erfasst. Die Radfahrerin wollte offenbar von der Oberbaumbrücke kommend die Kreuzung in Richtung Warschauer Straße queren, als sie von dem Sattelzug erfasst wurde. Das Fahrrad wurde komplett vom Lkw überfahren. Die Frau wurde laut Polizei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung Stralauer Allee stadtauswärts zwischen Am Oberbaum und Markgrafendamm gesperrt. Das sorgte für einen erheblichen Rückstau in Richtung Kreuzberg. Aufgrund der in Richtung Ostkreuz gesperrten Elsenbrücke ist die Oberbaumbrücke ohnehin zusätzlich vom Verkehr belastet. Nach Angaben der Polizei soll es sich um einen Abbiegeunfall handeln.

( seg )