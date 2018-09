Der Übergriff ereignete sich an der Warschauer Straße (Archivbild)

Sie drückten den Mann an eine Wand, drohten mit einem Messer, schlugen zu und raubten Wertsachen. Einer wurde festgenommen.

Warschauer Straße Brutale Männer rauben 18-Jährigen in Friedrichshain aus

Berlin. Nach einem Raub in der Nacht zu Sonntag in Friedrichshain wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein 18-Jähriger gegen 1 Uhr an der Warschauer Straße zwischen S-Bahnhof und Mühlenstraße von drei Männern überfallen.

Diese hätten ihn plötzlich gepackt und an eine Hauswand gedrückt. Dann sollen sie ihn mit einem Messer bedroht, geschlagen und durchsucht haben. Einer der Männer nahm den Ausweis des Mannes, seinen Wohnungsschlüssel, Kopfhörer und Geld an sich. Eine Zivilstreife, die auf die Situation aufmerksam geworden war, nahm einen der mutmaßlichen Räuber fest, während seinen beiden Begleitern die Flucht gelang. Der 27-Jährige leistete bei seiner Festnahme Widerstand und verletzte eine Polizistin leicht an einer Hand.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Fahnder die geraubten Gegenstände. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von rund 1,7 Promille. Er wurde zur Gefangenensammelstelle gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlung sowie Blutentnahme dem Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 übergeben.

( BM/seg )