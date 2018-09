Polizisten entdeckten den toten Mann in einer Wohnung am Askanierring

Berlin-Spandau Tötungsdelikt: Polizei entdeckt toten Mann in seiner Wohnung

Am Sonnabendnachmittag fanden herbeigerufene Einsatzkräfte einen toten Mann in Spandau. Nachdem sich Bekannte des Mannes Sorgen machten, da sie ihn nicht mehr erreichen konnten, alarmierten sie Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte überprüften daraufhin gegen 16.50 Uhr die Wohnung des Mannes am Askanierring und entdeckten ihn leblos.

Der 50-Jährige wies Verletzungen auf, die auf ein Tötungsdelikt schließen lassen. Die 4. Mordkommisssion hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.

