Berlin. Ein Mann hat einen Imbiss in Berlin-Friedenau beschossen. Der Unbekannte wurde am Samstagabend von Zeugen an der Rückseite des Ladens am Breslauer Platz beobachtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort habe er demnach mehrmals mit einer Schusswaffe auf eine offenstehende Tür geschossen.

Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß unerkannt in Richtung Lauterstraße. Verletzt wurde niemand.

( dpa )