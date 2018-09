Doppelt so schnell wie erlaubt: Polizei stoppt zwei Raser

Berlin. Mit mehr als dem Doppelten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit sind zwei Autofahrer in Berlin-Westend über die Stadtautobahn gerast. In der Nacht zum Samstag stoppte die Polizei an der Rudolf-Wissel-Brücke einen 21-jährigen Autofahrer, der mit 125 km/h unterwegs war, wie die Beamten mitteilten. Erlaubt ist dort nur Tempo 60. Wenig später erwischte die Polizei an der Anschlussstelle Kaiserdamm der A100 einen weiteren Raser. Der 28-Jährige fuhr in Richtung Tegel, ebenfalls mit 125 Kilometern pro Stunde. Auch auf diesem Abschnitt sind maximal 60 km/h erlaubt. Beide Männer erhalten nun ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

( dpa )