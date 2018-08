Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Mann bei Wohnungsbrand verletzt: Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Gesundbrunnen verletzt worden. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen haben am frühen Freitagmorgen Einrichtungsgegenstände in der Küche einer Wohnung in der Schwedenstraße gebrannt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Rund 18 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Wie es zu dem Feuer kam war noch unklar.

Verkehrsmelder

S7: Von ca. 22 Uhr bis Montag, 3. September, ca. 1.30 Uhr ist der Zugverkehr zw. Westkreuz und Potsdam Hauptbahnhof unterbrochen. Zw. Grunewald, Messe Süd und Potsdam Hauptbahnhof ist ein Busersatzverkehr eingerichtet. Fahrgäste nutzen bitte zw. Charlottenburg, Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof auch den RE1 sowie zwischen Friedrichstraße und Wannsee die S1.

Staustellen

A 100 (Stadtring)/A 115 (AVUS)/Westend: Mit Beginn der Internationalen Funkausstellung (IFA) am Messegelände ist ab 9 Uhr mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Messe-Umfeld zu rechnen. Vormittags sollte der Messedamm gemieden werden; Behinderungen sind auch auf den Autobahnen vor dem Dreieck Funkturm zu erwarten. Ab 18 Uhr wird es im Bereich Messedamm und Masurenallee zu weiteren Verkehrsbehinderungen kommen. Längere Passierdauer einplanen. Messebesucher sollten möglichst S- und U-Bahn nutzen. Öffentliche Parkplätze sind am Olympischen Platz zu finden. Ein kostenloser Messe-Shuttle verkehrt zw. Olympischem Platz und Messegelände.

A 115: Die Hauptfahrbahn der A 115 ist von 21 bis 5 Uhr, in beiden Richtungen in Höhe Kreuz Zehlendorf gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die Nebenfahrbahn geleitet. Mit Abschluss der Arbeiten bleibt die Autobahn bis voraussichtlich 9. September, 5 Uhr, in beiden Richtungen einspurig befahrbar. Sämtliche Ein- und Ausfahrten im Kreuz Zehlendorf sind benutzbar.

Gesamte Innenstadt: Aufgrund eines Fahrradkorsos mit mehreren Hundert Teilnehmern, der am Heinrichplatz in Kreuzberg startet, kann es ab 20 Uhr bis Mitternacht in der gesamten Innenstadt zu Einschränkungen kommen.

Wetter

Die Sonne wechselt sich bei uns mit dichteren Wolkenfeldern ab. Es bleibt dabei aber tagsüber weitgehend trocken. Der Wind weht mäßig aus West bis Nordwest und lässt im Laufe des Tages nach. Es wird bis zu 22 Grad warm. Am Sonnabend ist es wechselnd bewölkt, und die Sonne scheint zeitweise. Nur vereinzelt fallen ein paar Regentropfen. Dann bei bis zu 23 Grad.

