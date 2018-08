Fotofahndung: Mann stiehlt Frau Handy und verletzt sie

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in einem Wohnheim in Kreuzberg in ein Zimmer eindrang und einer Frau das Handy stahl.

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei Berlin nach einem bisher unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann soll am 28. Mai 2018 gegen 6 Uhr in einem Wohnheim an der Kreuzberger Großbeerenstraße in ein Zimmer eingedrungen sein und dem Opfer das Mobiltelefon entwendet haben.

Während der Tat wurde das Opfer wach und bemerkte den Diebstahl. Beim Versuch, den Täter vom Diebstahl abzuhalten, verletzte dieser die Frau leicht. Im Anschluss flüchtete er mit dem Telefon.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des Gesuchten beziehungsweise zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat beobachtet und sich noch nicht als Zeuge gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Direktion 5 in der Friesenstraße 16 in Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer 4664–573110, außerhalb der Bürodienstzeiten 4664–571100, per E-Mail oder auch jede andere Polizeidienstelle entgegen.

( BM )