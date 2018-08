Jugendliche werfen Steine auf Kirche: Staatsschutz ermittelt

An dem Kirchengebäude entstanden Beschädigungen. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen

Die Angreifer warfen Steine gegen Fensterscheiben der St.-Simeon-Kirche an der Wassertorstraße in Kreuzberg.

Berlin. Mehrere bisher Unbekannte haben am Mittwochabend eine Kirche in Kreuzberg mit Steinen beworfen. Wie die Polizei mitteilte, verständigte Zeugen die Polizei, nachdem sie gegen 20.50 Uhr sechs vermutlich Jugendliche beobachtet hatten, die mehrere Steine gegen die Fensterscheiben der evangelischen St.-Simeon-Kirche an der Wassertorstraße warfen.

Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Ritterstraße und soll nach Angaben des Zeugen noch etwas Religiöses gerufen haben. An dem Kirchengebäude entstanden Beschädigungen. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

