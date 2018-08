Polizisten kamen herbei und fanden bei einer Durchsuchung die geraubte Kette in der Hosentasche. Der Festgenommene kam in eine Gefangenensammelstelle

Prenzlauer Allee 16-Jähriger hält mutmaßlichen Räuber in Prenzlauer Berg auf

Berlin. Ein 28 Jahre alter Mann hat am Mittwochnachmittag in Prenzlauer Berg einer 62-Jährigen ihre Kette vom Hals gerissen. Der Raub ereignete sich gegen 14 Uhr an der Jablonski- Ecke Winsstraße, wie die Polizei mitteilte.

Ein 25 Jahre alter Bauarbeiter bemerkte die Hilfeschreie der 62-Jährigen, nahm die Verfolgung auf und hielt den Mann zunächst fest. Weitere Passanten forderten den Bauarbeiter auf, den mutmaßlichen Räuber loszulassen. Daraufhin konnte er seine Flucht in Richtung Prenzlauer Allee fortsetzen.

Ein 16-Jähriger hatte die Situation bemerkt und konnte den Flüchtenden schließlich an der Prenzlauer Allee festhalten. Polizisten kamen herbei und fanden bei einer Durchsuchung die geraubte Kette in der Hosentasche. Der Festgenommene kam in eine Gefangenensammelstelle.

Die 62-Jährige erlitt beim Wegreißen der Kette leichte Verletzungen am Hals.

( BM )