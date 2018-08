Schlange auf Spielplatz entdeckt - Polizei sucht noch

In der Gustav-Meyer-Allee haben Zeugen am Mittwoch eine Schlange gesehen. Die Polizei sucht vergebens, der Spielplatz wurde gesperrt.

Berlin. Große Suchaktion in Gesundbrunnen. Am Mittwoch entdeckten Passanten an einem Spielplatz in der Gustav-Meyer-Allee am Humboldthain eine Schlange. Als die Polizei kam, war sie bereits verschwunden.

Wie die Polizei anschließend über Twitter mitteilte, hatten Kollegen vergeblich nach der Schlange in der Nähe des Fundortes gesucht. Am Donnerstag soll die Suche fortgesetzt werden, der Spielplatz wurde vorsorglich gesperrt. Laut eines Spezialisten soll es sich bei dem Tier nicht um eine Giftschlange handeln.

Die Polizei bittet nun darum, umgehend den Notruf zu wählen, sollte die Schlange noch einmal gesehen werden.

Nach Auskunft eines Spezialisten, handelt es sich nicht um eine Giftschlange.

