Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Mutmaßlicher Heroin-Dealer in der U9 festgenommen: Polizisten haben am Mittwochabend einen mutmaßlichen Drogendealer in Moabit festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Polizisten gegen 20.15 Uhr in einem Zug der Linie U9 unterwegs und entdeckten bei der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Westhafen einen Mann in einer sechsköpfigen Personengruppe auf dem Bahnsteig, der den Anschein erweckte, Drogen verkaufen zu wollen. Vier der sechs Männer ergriffen beim Anblick der Einsatzkräfte sofort die Flucht. Der Verdächtige nahm dann eine Tüte aus einem Mülleimer, steckte aus seinem Mund etwas in die Tüte und verstaute die Tüte wieder in dem Mülleimer. Nachdem sich die Zugtüren geöffnet hatten, nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest. Der zweite Mann wurde nach Identitätsfeststellung entlassen. In der Tüte fanden die Einsatzkräfte 20 Verkaufseinheiten Heroin, welche beschlagnahmt wurden. Der Tatverdächtige im Alter von 33 Jahren wurde zur Gefangenensammelstelle gebracht.

Überfall in Berliner Hotel: Ein maskierter Mann hat am Mittwochabend ein Hotel in Gesundbrunnen überfallen. Der Unbekannte betrat das Hotel in der Koloniestraße laut Polizei gegen 21.30 Uhr, bedrohte einen 22 Jahre alten Mitarbeiter hinter dem Tresen mit einer Schusswaffe und verlangte Geld. Nachdem der Angestellte den Forderungen des mutmaßlichen Räubers nachgegangen war, flüchtete er. Der Bedrohte blieb unverletzt. Die Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3.

Verkehrsmelder

S2: Bis Donnerstag/Freitag ca. 22 bis ca. 1.30 Uhr zw. Blankenburg und Karow unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse.

S7: Bis Freitag ist die Linie täglich zwischen 9 und 15.30 Uhr auf dem Abschnitt zwischen Babelsberg und Potsdam Hauptbahnhof unterbrochen. Ersatzverkehr ist mit Bussen eingerichtet.

Tram 62: Bis 9. Dezember zwischen Betriebshof Köpenick und Wendenschloß Ersatzverkehr mit Bussen.

Staustellen

Mitte: Auf der Holzmarktstraße beginnt eine neue Bauphase. Ab ca. 9 Uhr bis Mitte September steht Richtung Stralauer Straße zwischen Lichtenberger Straße und Alexanderstraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Rummelsburg: Auf der Hauptstraße Richtung Markgrafendamm werden ab 7 Uhr Schadstellen beseitigt. In Höhe Hildegard-Marcusson-Straße bis Mittwoch nur ein Fahrstreifen.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Handballspiels in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 19 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße ab ca. 17.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

A 115 (verlängerte Avus): Wegen Bauarbeiten ist die Hauptfahrbahn der A 115 bis Freitag, jeweils von 21 bis 5 Uhr, in beiden Richtungen Höhe Kreuz Zehlendorf gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die Nebenfahrbahn geleitet.

Lichtenberg: Auf der Möllendorffstraße haben wieder neue Bauarbeiten begonnen. In Richtung Gürtelstraße ist bis Ende September nur ein Fahrstreifen vor der Frankfurter Allee frei.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Wetter

Anfangs ziehen dichte Wolken vorüber, und immer wieder fällt Regen. Später gibt es nur noch einzelne Regenschauer, und zeitweise kommt die Sonne zum Vorschein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. In der Nacht ist es wechselnd bis stark bewölkt. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Die Luft kühlt sich auf 13 bis 11 Grad ab. Am Freitag bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 21 Grad.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

( mim )