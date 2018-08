Hausmeister findet Reißzwecken vor einer Kita

Ein Blaulicht leuchtet in Osnabrück auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Berlin. Erneut gab es einen Vorfall mit Reißzwecken in Prenzlauer Berg. Am Montagmorgen alarmierte ein Hausmeister die Polizei zu einer Kindertagesstätte in der Stavanger Straße. Auf dem Gehweg vor der Einrichtung hatte er gegen 6 Uhr mehrere spitze Reißzwecken gefunden. Verletzt wurde niemand.

Nur 500 Meter entfernt liegt der Arnimplatz. Seit Wochen werden dort Reißzwecken und Stecknadeln im Sand gefunden. Der zuständige Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) vermutet gegenüber der Berliner Morgenpost einen "Kinderhasser" als Täter. In der kommenden Zeit sollen Polizei und Ordnungsamt häufiger in der Gegend vorbeischauen und nach verdächtigen Personen Ausschau halten.

