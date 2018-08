Verkehrskontrolle führt zu Drogenversteck

Berlin. Durch einen Zufall hat die Berliner Polizei am Dienstag einen Dealer erwischt - und sein Drogenversteck entdeckt. Bei einer Verkehrskontrolle vor einer Schule in Friedrichshain wurde der 33-Jährige kontrolliert, weil er zuvor zu schnell gefahren war, teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Gegen 11.15 Uhr hielten die Beamten den Mann an. Dabei schien es, als hätte der Mann Drogen genommen. Ein freiwilliger Drogentext bestätigte den Verdacht der Polizisten.

Der Mann räumte ein, Drogen konsumiert zu haben. Er gestattete den Beamten darauhin, sein Auto zu durchsuchen. Sie fanden verschiedene Drogen, ein Pfefferspray und Bargeld. Daraufhin ordnete ein Richter an, die Friedrichshainer Wohnung des 33-Jährigen zu durchsuchen. Die Polizisten fanden dort weitere Betäubungsmittel und Bargeld. Der Mann wurde der Kriminalpolizei ergeben.

( jub )