Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Erneut Durchsuchungen bei arabischer Großfamilie: Rund 40 Einsatzkräfte der Berliner Polizei durchsuchen am Mittwochmorgen erneut eine Wohnung einer mutmaßlich kriminellen arabischen Großfamilie. Der Einsatz findet im achten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Graefestraße in Kreuzberg statt. Die Graefestraße war am Morgen gesperrt. Wie die Berliner Morgenpost aus Ermittlerkreisen erfuhr, geht es bei den Ermittlungen um den Vorwurf, Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 18 Jahre alten Hauptverdächtigen aus der Familie C. Der 18-Jährige befand sich während der Durchsuchung in der Wohnung, wie ein dpa-Fotograf beobachtete. Nähere Informationen waren noch nicht bekannt. Im Gegensatz zu der Großrazzia vom Montagmorgen ist am Mittwoch kein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz. Diensthunde unterstützen die Beamten der 23. Einsatzhunderschaft bei den Durchsuchungen. "Diverse Beweismittel werden in diesem Moment beschlagnahmt", teilte die Berliner Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Unbekannter sticht Frau in Plänterwald in die Oberschenkel: Bei einem Raub in Plänterwald hat ein Unbekannter einer 32-Jährigen am Dienstagabend mit einem unbekannten Gegenstand in die Oberschenkel gestochen. Wie die Polizei mitteilte, lief die Frau gegen 19.50 Uhr auf einem Weg in Richtung Gallileistraße, als plötzlich jemand an ihrer Sporttasche riss, die sie über der Schulter trug. Sie hielt die Tasche jedoch weiter fest, woraufhin sie plötzlich Schmerzen in beiden Oberschenkeln verspürte. Der Unbekannte lies von der Tasche ab und flüchtete. Die 32-Jährige drückte mit einem Handtuch auf die Wunden und lief zur Wohnung ihres in der Nähe wohnenden Freundes. Dieser alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr sowie die Polizei. Im Krankenhaus wurden bei der Frau zwei Einstichwunden festgestellt, die ambulant behandelt werden mussten.

Feuer im Liquidrom: Fünfköpfige Gruppe tatverdächtig: In der Saunalandschaft Liquidrom in Kreuzberg ist ein Feuer gelegt worden - fünf junge Männer sind tatverdächtig. Nach Angaben der Polizei sollen sich die mutmaßlichen Brandstifter in der Nacht zu Mittwoch in der Sauna in der Möckernstraße zunächst daneben benommen haben und mehrfach ermahnt worden sein, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Daraufhin wurden die fünf Unbekannten gebeten den Laden zu verlassen. Gegen 23.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter ein Feuer, das vermutlich mit Handtüchern gelegt wurde. Die Flammen konnten von den Angestellten selbstständig mit Feuerlöschern gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die fünfköpfige Gruppe ergriff die Flucht. Die Polizei konnte einen 20-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Videoaufnahmen aus dem Eingangsbereich des Geschäfts wurden sichergestellt. Wenig später wurde der 20 Jahre alte Mann wieder entlassen. Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen.

Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei: Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagabend in Gesundbrunnen zusammen mit seiner 46 Jahre alten Sozia vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wollte Beamten den Motorradfahrer gegen 18.40 Uhr an der Exerzierstraße stoppen. Doch der Fahrer gab Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln davon. "Die Beamten folgten dem Motorrad zunächst bis zur Turiner Straße, mussten die Verfolgung jedoch aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit des Flüchtenden schließlich abbrechen", heißt es in der Polizei-Mitteilung. Gegen 19 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der angab, er habe gerade beobachtet, wie ein Motorrad der Marke Suzuki mit sehr hoher Geschwindigkeit in eine Grünanlage in der Armenischen Straße gefahren war und zwei Personen in den Park gerannt waren. Wenig später trafen Polizisten in dem Park auf den 50-Jährigen und seine 46-jährige Begleiterin. Der Mann räumte die Vorwürfe ein. Zudem gab er zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und vor drei Tagen Betäubungsmittel konsumiert zu haben. In einer Gefangenensammelstelle wurde dem Mann Blut abgenommen. Da gegen ihn außerdem noch ein offener Haftbefehl bestand, den er nicht bezahlen konnte, wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Frau wurde nach Personalienfeststellung vor Ort entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Betrunkener 32-Jähriger fährt mit Rad gegen Polizeiauto: Ein 32 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagabend in Lichtenberg auf ein stehendes Polizeifahrzeug aufgefahren. Der Mann erlitt dabei eine Kopfverletzung und diverse Schürfwunden und wurde von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von rund ein Promille bei dem Mann. Der Unfall ereignete sich an der Treskowallee, wo das Polizeifahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der rechten Spur abgestellt war.

Verkehrsmelder

Alt-Hohenschönhausen: Auf der Baustelle Suermondtstr./Hauptstr. beginnt um ca. 9 Uhr ein neuer Bauabschnitt. Die Einschränkungen auf der Hauptstraße werden bis Mitte Oktober erweitert. In Richtung Buschallee ist nun zw. Schloss Hohenschönhausen und Seefelder Str. nur ein Fahrstreifen frei. Die Einschränkungen auf der Suermondtstr. bleiben bestehen. Die Arbeiten sind insgesamt bis Ende November geplant.

Pankow: Auf der Prenzlauer Promenade werden zurzeit Straßenschäden beseitigt. Bis zum Mittag steht stadteinwärts in Höhe Kissingenstraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Verkehrsteilnehmer sollten zum Frühberufsverkehr längere Fahrzeiten einplanen.

Falkenhagener Feld: Auf der Straße Am Kiesteich beginnen gegen 8 Uhr Bauarbeiten in Höhe Am Spektefeld. Für beide Fahrtrichtungen steht bis Ende September nur ein gemeinsamer Fahrstreifen zur Verfügung.

Westend: Ab ca. 17.30 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Waldbühne ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Heerstraße erwartet.

Hellersdorf: Die Riesaer Str. ist wegen einer Baustelle in Richtung Stendaler Str. vor der Louis-Lewin-Str. bis Ende Sept. auf einen Fahrstreifen verengt.

Wetter

Neben lockeren Wolkenfeldern gibt es viel Sonne. Es bleibt trocken. Das Thermometer steigt auf bis zu 28 Grad.

( mim )