Auf der Marienfelder Chaussee ist ein Kradfahrer am Montagvormittag mit einem Pkw zusammengestoßen und später im Krankenhaus gestorben.

Verkehrsunfall Motorradfahrer bei Unfall in Buckow gestorben

Berlin. In Berlin-Buckow ist ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann mit seinem Krad auf der Marienfelder Chaussee mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Marienfelder Chaussee war zwischen Alt-Buckow und Mariendorfer Damm in beiden Richtungen gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) via Twitter mit.

In #Buckow hat sich gerade ein schwerer #Unfall mit einem Kradfahrer ereignet. Deshalb ist die Marienfelder Chaussee zw. Alt-Buckow & Mariendorfer Damm in beiden Richtungen voll #gesperrt. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) August 28, 2018

