Bei Zusammenprall mit Pkw: Radfahrerin verliert Bewusstsein

In Kreuzberg ist am Montagabend eine Radlerin mit einem Mercedesfahrer zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden.

Berlin. In Kreuzberg hat es am Montagabend einen Verkehrsunfall mit einem Pkw und einer Radfahrerin gegeben. Die 37-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Ein Mercedesfahrer war gegen 18 Uhr auf der Wilhelmstraße in Richtung Hallesches Ufer unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Stresemannstraße fuhr die Radlerin von einer Auffahrt aus in Richtung Stresemannstraße auf die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden. Infolgedessen stürzte die Frau und soll laut Zeugenaussagen kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 78 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

( BM )