Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Berlin. Aus Kurve geschleudert - Motorradfahrer in Lebensgefahr: Am Montagabend hat ein Motorradfahrer an der Hauptstraße in Rummelsburg in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlorn. Er prallte gegen den Bordstein und rammte einen Verteilerkasten. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und soll einige Finger verloren haben, wie Zeugen berichteten. Der Motorradfahrer wurde von anderen Verkehrsteilnehmern versorgt bis ein Notarzt und Rettungssanitäter eintrafen. Der Mann schwebt nach ersten Erkenntnissen weiter in Lebensgefahr. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Vermessung der Unfallstelle übernommen. Die Hauptstraße war stadteinwärts für mehrere Stunden gesperrt.

Mercedes steht in Flammen - Polizei nimmt Brandstifter fest: Ein 32-Jähriger ist in Rudow wegen Brandstiftung festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann in der Nacht zu Dienstag ein Auto an der Krokusstraße vor einem Grundstück angezündet und war dann geflüchtet. Ein Anwohner hatte gegen 0.40 Uhr einen Knall gehört und dann Flammen an dem Fahrzeug bemerkt. Er alarmierte die Feuerwehr. Der hochwertige Mercedes brannte komplett aus, ein daneben geparktes Fahrzeug wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der mutmaßliche Brandstifter konnte kurz nach der Tat festgenommen werden.

Verkehrsmeldungen

U-Bahn

U1: Kein Halt am U Görlitzer Bahnhof (Richtung S + U Warschauer Straße). Um den Bahnhof zu erreichen, bitte bis zum nächsten Bahnhof vorfahren und von dort wieder zurück.

U3: Bis 17. September ist die Linie zwischen U Krumme Lanke und U Breitenbachplatz unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Tram:

Tram 62: Bis 9. Dezember besteht zwischen Betriebshof Köpenick und Wendenschloß in beiden Richtungen Ersatzverkehr mit Bussen. Hier finden Gleisarbeiten statt.

Staustellen

A 115 (verlängerte Avus): Wegen Bauarbeiten ist die A 115 bis Freitag, jeweils von 21 bis 5 Uhr, in beiden Richtungen Höhe Kreuz Zehlendorf gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die Nebenfahrbahn geleitet.

Lichtenberg: Auf der Möllendorffstraße haben wieder Bauarbeiten begonnen. In Richtung Gürtelstraße ist bis Ende September nur ein Fahrstreifen vor der Frankfurter Allee frei.

Reinickendorf: Auf der Emmentaler Straße haben Fahrbahnsanierungsarbeiten begonnen. Dazu ist die Straße in Richtung Residenzstraße zw. Klemkestraße und Armbrustweg voraussichtlich zwei Wochen gesperrt. Die Zufahrt zum Büchsenweg ist nicht möglich.

Reinickendorf: Die Ollenhauerstr. ist für ca. 2 Wochen stadteinwärts zw. Auguste-Viktoria-Allee und Scharnweberstr. auf einen Fahrstreifen verengt.

Wetter

Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es meist trocken. Der Wind weht schwach aus West. Die Höchsttemperaturen liegen um 24 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

