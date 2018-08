Aus Kurve geschleudert - Motorradfahrer in Lebensgefahr

Berlin. Am Montagabend hat ein Motorradfahrer an der Hauptstraße in Rummelsburg in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlorn. Er prallte gegen den Bordstein und rammte einen Verteilerkasten. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und soll einige Finger verloren haben, wie Zeugen berichteten.

Der Motorradfahrer wurde von anderen Verkehrsteilnehmern versorgt bis ein Notarzt und Rettungssanitäter eintrafen. Der Mann schwebt nach ersten Erkenntnissen weiter in Lebensgefahr.

Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Vermessung der Unfallstelle übernommen. Die Hauptstraße war stadteinwärts für mehrere Stunden gesperrt.

( BM )