Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Berlin. Brandstifter zünden Transporter an: Gegen 1.40 Uhr hat in der Nacht zu Montag ein Mercedes Sprinter an der Nobel- Ecke Schmalenbachstraße in Neukölln gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen an dem Transporter rasch löschen. Ein Fachkommissariat ermittelt, es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Polizeiwagen stehen vor dem Wohnhaus an der Flughafenstraße. Ein Mann wurde festgenommen

Foto: Morris Pudwell

Messer-Attacke - Mann verletzt seine Freundin schwer: Am Montagmorgen ist es in einer Wohnung an der Flughafenstraße in Neukölln zu einem schweren Fall häuslicher Gewalt gekommen. Ein Paar geriet aus bisher unbekannten Gründen in Streit. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Die Frau kam mit Gesichts- und Oberkörperverletzungen in ein Krankenhaus. Der Lebensgefährte wurde festgenommen. Der Mann soll bei der Festnahme erheblichen Widerstand geleistet haben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Feuerwehr löscht einen Wohnungsbrand in Tempelhof

Foto: Morris Pudwell

Tote Frau nach Feuer in Wohnung entdeckt: In der Nacht zu Montag hat es gegen 1.10 Uhr am Mariendorfer Damm in Tempelhof gebrannt. Eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Wohnhauses stand in Flammen. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche einer Frau. Bei der 80-Jährigen handele es sich vermutlich um die Mieterin, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Brandursache blieb den Angaben zufolge zunächst unklar.

Brücke gerammt: Die Unterführung ist gesperrt

Foto: Morris Pudwell

Lkw rammt Brücke - S-Bahn-Verkehr unterbrochen: Ein Lkw hat Sonntagabend am Mexikoplatz in Zehlendorf gegen 20.30 Uhr eine Bahnbrücke beschädigt. Der Verkehr auf der Linie S1 zwischen den Bahnhöfen Schlachtensee und Mexikoplatz musste zeitweise unterbrochen werden. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Statiker herbeigerufen. Die Sperrungen auch für den Straßenverkehr, dauerten mehrere Stunden. Der Lastwagen-fahrer flüchtete vom Unfallort.

Verkehrsmeldungen

S-Bahn

S2: Bis Donnerstag/Freitag, 22 bis 1.30 Uhr, zw. Blankenburg und Karow unterbrochen (SEV). S3, S5, S7, S9: Von 22 bis 1.30 Uhr zw. Friedrichstr. und Zoologischer Garten unterbrochen (SEV). Zusätzlich gilt: Die Linie S5 ist zw. Ostbahnhof und Westkreuz unterbrochen, die S7 von Alexanderplatz bis Zoologischer Garten. S7: Bis Freitag zw. 9 und 15.30 Uhr zw. Babelsberg und Potsdam Hauptbahnhof unterbrochen (SEV).

Tram:

Tram 62: Bis 9. Dezember zw. Betriebshof Köpenick und Wendenschloß in beiden Richtungen Busersatzverkehr.

Staustellen

Hellersdorf: Die Riesaer Straße ist ab 8 Uhr bis Ende September in Richtung Stendaler Straße vor der Louis-Lewin-Straße auf einen Fahrstreifen verengt.

Alt-Hohenschönhausen: Die Degener Straße ist bis Mitte September in beiden Richtungen zwischen Suermondtstraße und Niehofer Straße gesperrt.

Marienfelde: Auf der Motzener Straße regelt ab dem Morgen eine Baustellenampel in Höhe Poleigrund bis Anfang Oktober den Verkehr.

Wetter

Es ist wechselnd bewölkt, und im Laufe des Tages fällt auch mal etwas Regen. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest. Die Höchsttemperaturen liegen um 23 Grad.

( mim )