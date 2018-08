Berlin-Neukölln Brandstifter zünden in Neukölln Transporter an

Berlin. Gegen 1.40 Uhr hat in der Nacht zu Montag ein Mercedes Sprinter an der Nobel- Ecke Schmalenbachstraße in Neukölln gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen an dem Transporter rasch löschen.

Ein Fachkommissariat ermittelt, es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

( BM )