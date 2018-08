Tote Frau nach Feuer in Wohnung entdeckt

In Tempelhof ist die Feuerwehr in der Nacht zu einem Wohnungsbrand ausgerückt. Die Retter entdeckten eine Frauenleiche.

Berlin. In der Nacht zu Montag hat es gegen 1.10 Uhr am Mariendorfer Damm in Tempelhof gebrannt. Eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Wohnhauses stand in Flammen.

Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche einer Frau. Bei der 80-Jährigen handele es sich vermutlich um die Mieterin, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Brandursache blieb den Angaben zufolge zunächst unklar.

( BM )