Messer-Attacke: Mann verletzt seine Freundin schwer

Berlin. Am Montagmorgen ist es in einer Wohnung an der Flughafenstraße in Neukölln zu einem schweren Fall häuslicher Gewalt gekommen.

Ein Paar geriet aus bisher unbekannten Gründen in Streit. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Die Frau kam mit Gesichts- und Oberkörperverletzungen in ein Krankenhaus.

Der Lebensgefährte wurde festgenommen. Der Mann soll bei der Festnahme erheblichen Widerstand geleistet haben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mehr Polizeimeldungen:

Großeinsatz der Polizei gegen arabischen Clan

Lkw rammt Brücke - S-Bahn-Verkehr unterbrochen

Feuerwehrmann mit Stein attackiert und am Kopf verletzt

Von wegen Zug der Liebe: Messerangriff und Festnahmen

( BM )